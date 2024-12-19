Раев: в Московской области в 2024 году ввели в эксплуатацию более 20 дорожных объектов

19 декабря состоялась прямая линия с президентом России, где он подвел итоги 2024 года и ответил на волнующие людей вопросы в различных сферах жизни. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Так, один из вопросов касался восстановления новых территорий. Он рассказал о том, что в течение трех лет планируется привести дорожную сеть в новых регионах в нормативное состояние.

По словам Раева, наряду с новыми регионами, развитие дорожной инфраструктуры имеет также первостепенное значение для такого крупного субъекта Российской Федерации, как Московская область.

«Так, совсем недавно в Подмосковье было завершено строительство еще одного большого дорожного объекта, которым будут пользоваться сотни тысяч автомобилистов — 16-километровая скоростная Мытищинская хорда (она же трасса „Виноградово — Болтино — Тарасовка“). После запуска Мытищинской хорды положительные изменения в дорожной ситуации почувствуют около 850 тысяч человек. Всего в Московской области в 2024 году ввели в эксплуатацию более 20 дорожных объектов, в том числе реализованных в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Протяженность новых дорог составила более 50 км», — прокомментировал Раев.

Раев отметил, что прямая линия укрепляет доверие к Владимиру Путину, демонстрируя его готовность слушать и решать проблемы граждан.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — это не только традиция, это возможность для граждан наглядно увидеть, что уже сделано, и главное — что еще будет сделано», — подчеркнул депутат Мособлдумы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.