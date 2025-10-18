Радоваться рано: отсрочка утильсбора на авто сработает не для всех россиян

Отсрочка утильсбора в РФ может коснуться только заказанных до 12 сентября авто

Отсрочка повышения утилизационного сбора с 1 ноября на месяц вперед может коснуться только тех россиян, которые приобрели автомобиль за границей до 12 сентября, то есть до момента, когда законопроект был опубликован. При этом успеть оплатить сумму нужно до 1 декабря, сообщает Mash .

На машины, которые заказали после 12 сентября, утилизационный сбор собираются начислить по новым ставкам. В среднем он будет колебаться в пределах от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

Информацию по проекту успешно обновили. Следующий этап — подписание постановления.

Автоэксперты уверены, что в данный момент работает только отсрочка повышения утилизационного сбора. Планка сдвигается, чтобы некоторые россияне успели оформить авто по старым условиям.

С января 2026 года начнется новый этап. Ставки утилизационного сбора увеличатся, будет учитываться мощность двигателя. Не исключено, что в январе и феврале объем продаж авто будет минимальным.

Согласно новым правилам, для машин с двигателями мощностью более 160 лошадиных сил, которые ввозят россияне для личного пользования, льготный утилизационный сбор будет отменен.

