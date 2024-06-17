Работу шести светофоров на трех шоссе оптимизировали в Подмосковье

За минувшую неделю специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали работу шести светофоров на трех шоссе, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В г. Электроугли Богородского округа увеличили время проезда по Носовихинскому шоссе, скорректировав режимы работы светофоров на двух перекрестках с ул. Малое Васильево и трассой М-12. В г. Серпухов также увеличили время проезда по Борисовскому шоссе, оптимизировав работу светофора на пересечении с ул. Мишина. А в г. Щелково — по Фряновскому шоссе, скорректировав режимы трех пешеходных светофоров у поворота на школу № 27, остановки «Фабрика», и дома № 130.

Работа по ликвидации пробок в Подмосковье продолжается, за счет точечных корректировок удается ликвидировать заторы и повысить пропускную способность на 10-15%. Специалисты регулярно мониторят ситуацию и при необходимости вносят точечные корректировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.