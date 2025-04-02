Работу почти 70 светофоров оптимизировали в Подмосковье с начала года

По итогам I квартала 2025 года специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области скорректировали и настроили работу 69 светофорных объектов в 13 городских округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Специалисты ЦБДД Подмосковья регулярно проводят работу по оптимизации движения, мониторя участки, где потенциально могут образовываться заторы. За три месяца они скорректировали режимы работы 60 светофоров, разработали и установили программы на 7 новых светофорах, а также перенастроили работу 2 светофоров. Все это позволило повысить пропускную способность участков региональных дорог на 10-15%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Благодаря проведенным работам удалось в два раза снизить заторы на пересечении дорог «Серпухов — Протвино» и «Калиново — Дракино» в Серпухове, а также улучшить пропускную способность на 25 км Каширского шоссе в Ленинском округе.

Работы по оптимизации движения также провели в следующих округах: Дмитровском, Домодедове, Истре, Красногорске, Лобне, Люберцах, Мытищах, Одинцовском, Раменском, Химках и Щелкове.

Для улучшения движения транспорта и ликвидации заторов на перекрестках специалисты ЦБДД продолжают мониторить дорожную ситуацию и при необходимости вносят необходимые изменения в программы работы светофорных объектов, а также учитывают пожелания жителей Подмосковья. В прошлом году удалось оптимизировать работу порядка 250 светофоров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.