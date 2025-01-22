Работу 15 светофоров улучшили в Ленинском округе в январе

На территории Ленинского городского округа продолжается оптимизация работы светофорных объектов. За 2024 год их работу скорректировали 15 раз. Еще 2 объекта отрегулировали уже в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

«Еще в начале 2024 года увеличили время проезда по Каширскому шоссе, синхронизировав 2 светофора — на пересечениях Каширки и Володарки, а также Каширского и Белокаменного шоссе у остановки „Петровское“. Кроме того, увеличили время проезда по Володарке, синхронизировав 2 светофора на пересечениях Островского и Володарского шоссе у остановки „Поворот на Остров“, а также Володарского шоссе и улицы Василия Молокова. А для жителей ЖК „Пригород Лесное“ увеличили время выезда на Володарку в дневные часы. Это стало одним из этапов целого комплекса мер по решению проблемы пробок в одной из самых загруженных локаций Ленинского округа», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

Он также подчеркнул, что для улучшения транспортной ситуации на данной территории продолжается реконструкция Каширского шоссе.

Также в течение года с помощью перенастройки светофоров было увеличено время выезда с улицы Крымской в поселке Боброво на Расторгуевское шоссе и с Зеленого шоссе на Каширское. В поселке Володарского синхронизировали светофоры на пересечении улицы Центральной с улицами Живописной и Текстильной. На пересечении Каширского и Белокаменного шоссе установили пешеходную кнопку, сделав эту фазу вызывной.

После донастройки светофоров специалисты регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры проводят мониторинг с помощью видеокамер системы «Безопасный регион» для оценки эффективности принятой меры. Некоторые из перечисленных светофоров регулировали по два раза в течение года. Так, объекты в посёлке Володарского и в Мисайлово откорректировали снова в январе 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.