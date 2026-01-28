Работа по расчистке ж/д путей от снега идет круглосуточно в Сергиевом Посаде

Основные магистрали, по которым курсируют поезда и электрички, расчищаются с помощью специальных автоматических снегоуборочных машин (СМ). Однако без ручного труда в этой работе не обойтись. Основная нагрузка по содержанию путей в исправном состоянии ложится на бригады путевых обходчиков (ПЧ).

Особое внимание они уделяют стрелочным переводам, которые приходится очищать от снега несколько раз в сутки, в том числе и ночью. На объекты выходят бригады по шесть человек, за каждой парой закреплен определенный участок. Их задача — не только оперативно его расчистить, но и постоянно поддерживать в проходимом состоянии.

Для оперативной помощи к работе помимо путейцев привлечены и работники ЭЧ. Они убирают снег на резервных путях, помогая обеспечивать бесперебойное движение поездов.

