Путин принял участие в спуске на воду атомного ледокола «Чукотка»

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в спуске на воду атомного ледокола «Чукотка» — пятого по счету атомохода проекта 22220, сообщает пресс-служба Кремля.

Ледокол строили по заказу госкорпорации «Росатом» на Балтийском заводе. Водоизмещение атомохода составляет 33 тыс. тонн, он может проходить льды толщиной до трех метров.

Путин подчеркнул, что от укрепления ледокольного флота зависит реализация планов по обустройству арктических территорий, наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути, где у страны амбициозные цели. Впереди еще много работы, поэтому глава государства предложил провести специальное совещание по этой теме.

«Нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей. Тем более, что с каждым годом интерес к этому маршруту растет», — заявил Путин.

Судно еще будут достраивать и проводить ходовые испытания. Также на Балтийском заводе работают над еще двумя ледоколами — «Сталинград» и «Ленинград». Судна проекта 22220 — самые мощные и большие в мире. Они будут круглый год обеспечивать навигацию в Арктике.

В ближайшие годы в Санкт-Петербурге появится дублер ледокола «Невская застава», который защищает город от наводнений при скоплениях льда. Строительство судна стартовало в городе Рыбинск в Ярославской области.