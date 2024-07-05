Ледокол «Нарвская застава» появится в Петербурге

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В Рыбинске строят дублера «Невской заставы» для Петербурга

В ближайшие годы в Санкт-Петербурге появится дублер ледокола «Невская застава», который защищает город от наводнений при скоплениях льда. Строительстве судна стартовало в городе Рыбинск в Ярославской области, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Многофункциональный ледокол получит название «Нарвская застава». Старт работам дал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников. Дублера «Невской заставы» начали строить на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель».

Ожидается, что новое судно спустят на воду к концу 2026 года. Вице-губернатор Корабельников выразил уверенность, что отечественный производитель сможет реализовать поставленные задачи вопреки санкционному давлению.

В апреле кабмин заявил о выделении около 22 миллиардов рублей для строительства ледоколов мощностями АО «Балтийский завод». По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, средства направят на продолжение работ по постройке трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220.