Путин предложил авиакомпаниям Африки начать полеты в Россию

сегодня в 15:10

«Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма», — сказал Путин на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка».

Третий саммит «Россия — Африка» проходит в Москве 28–29 октября. Среди участников — главы государств и правительств, министры, руководители крупных компаний, представители финансового сектора, промышленности и других отраслей. Участники обсудят инвестиционные, инфраструктурные и логистические проекты. Программа включает четыре трека: суверенитет, экономика, социогуманитарное сотрудничество, технологии и инновации.

Кроме того, стороны планируют заключить коммерческие и межправительственные соглашения и утвердить план совместных действий на 2027–2029 годы.

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