Путин: все решения по ВСМ Москва — Петербург должны принять до 1 июля

Российский президент Владимир Путин поручил до 1 июля 2024 года принять все решения, касающиеся строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. Глава государства также потребовал возвести всю требующуюся инфраструктуру вдоль ВСМ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Из поручения Путина следует, что в 2025 году правительству предстоит выделить не менее 300 миллиардов рублей для постройки ВСМ Москва — Петербург. Средства возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Президентское поручение выполнят кабинет министр и властям регионов, через которые будет проходить высокоскоростная магистраль.

Перечень поручений Владимира Путина опубликован на официальном сайте Кремля.