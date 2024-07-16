Путин похвалил свежую модель Lada на трассе М-11

сегодня в 13:56

Президент России Владимир Путин положительно отозвался о новом автомобиле Lada Aura отечественного производства. Своими впечатлениями политик поделился во время посещения церемонии открытия последнего участка скоростной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург», пишет Life.ru .

Отвечая на вопрос журналиста о впечатлениях от данной модели, Путин дал краткий ответ.

«Хорошая машина», — сказал российский президент.

При этом Путин прибыл на открытие трассы за рулем именно новой Lada Aura.

Сегодня глава России поучаствовал в торжественном вводе в эксплуатацию автодороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу. Таким образом, строительство всего маршрута М-11 было завершено.