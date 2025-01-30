Путин обсудил с главой Минтранса РФ снижение погрузки

«Погрузка будет падать на пять процентов, то есть ниже, чем мы это предвидели. Здесь комплекс причин: субъективная и объективная. Работаем над этим вместе с РЖД, с грузоотправителями, а также с операторами вагонов», — сказал Старовойт.

По его словам, задача очень сложная, на площадке Минтранса над ней сейчас работает штаб РЖД с перевозчиками. Ситуация требует комплексного разрешения. Специалисты, грузоотправители и операторы вагонов продолжают анализ и исправление положения.

Ранее в РЖД сообщили об уменьшении погрузки на 1,4% в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за весь год снижение составило более 4%.