Путин обсудил с главой Минтранса РФ снижение погрузки
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Они обсудили снижение объемов погрузки на сети РЖД, сообщает «Царьград».
«Погрузка будет падать на пять процентов, то есть ниже, чем мы это предвидели. Здесь комплекс причин: субъективная и объективная. Работаем над этим вместе с РЖД, с грузоотправителями, а также с операторами вагонов», — сказал Старовойт.
По его словам, задача очень сложная, на площадке Минтранса над ней сейчас работает штаб РЖД с перевозчиками. Ситуация требует комплексного разрешения. Специалисты, грузоотправители и операторы вагонов продолжают анализ и исправление положения.
Ранее в РЖД сообщили об уменьшении погрузки на 1,4% в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за весь год снижение составило более 4%.