Путин ездил по Якутску на российском лимузине по цене шести Lamborghini Urus

Российский президент Владимир Путин посетил столицу Якутии перед официальным визитом в Северную Корею. По данным «ФедералПресс», по Якутску политик ездил на премиум-авто Aurus Senat Limousine, цены на который могут достигать 100 млн рублей.

Президентский лимузин имеет пару бронированных версий и стоит примерно как шесть спорткаров Lamborghini Urus. Мощность двигателя указанной модели Aurus достигает 600 лошадиных сил, а сама машина оснащена автоматической коробкой передач.

Точная цена Aurus Senat Limousine неизвестна, однако подобные модели могут стоить 100 миллионов рублей и более в зависимости от комплектации.

Именно этот автомобиль является официальным транспортом главы России — впервые Путин появился на лимузине от «Аурус» во время своей инаугурации в 2018 году.