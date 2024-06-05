Путь по ВСМ от Москвы до Рязани сократится почти в два раза

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Путь по высокоскоростной ж/д магистрали от Москвы до Рязани составит около часа

Время в пути по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Рязани составит 1 час 5 минут, что почти в 2 раза быстрее, чем путь сейчас, сообщает РИА Новости.

Данные представили на ПМЭФ-2024 на стенде Москвы. Ранее путь от столицы до Рязани составлял 2 часа 3 минуты.

ВСМ Москва — Рязань пройдет через Коломну, ее протяженность составит 205 км. Поезда смогут развивать скорость до 400 км в час. Дороге нужно будет 9 высокоскоростных поездов.

Пассажиропоток магистрали планируют на уровне 5,8 млн пассажиров в год.

До этого он составлял 1,3 млн.