Проверку дорожных объектов, расположенных вблизи школ, начали в Видном

В Ленинском округе начали проводить проверки состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений для обеспечения безопасности детей перед началом учебного года. Первой точкой в целом ряде проверок стала Видновская школа № 1. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Совместно с ГИБДД и с управлением образования администрации мы проверяем состояние пешеходных переходов в настоящее время, потому что близится образовательный сезон. Наша главная задача — обеспечить безопасность учебного процесса», — сказал начальник управления архитектуры, строительства и транспорта администрации Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

Он уточнил, что на этой проверке совместно обсуждался план работ для осуществления всех требований: наличие соответствующих дорожных знаков, их дублирование на проезжую часть, нанесение разметки. К ним же относятся ремонт и покраска пешеходных ограждений, установка искусственных неровностей, а также исправность уличного освещения и светофоров.

На территории Ленинского городского округа расположено 13 пешеходных переходов, находящихся вблизи школ. До 1 августа работы должны быть завершены, а полную готовность дорожно-транспортной сети вблизи школ и в целом учебные заведения, комиссия проверит в конце лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.