Протяженность линий метро в Москве вырастет до 2032 года в два раза

9 февраля состоялась встреча мэра Москвы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным. Градоначальник уделил внимание развитию метро в столице до 2032 года. Он уточнил, что успешным для метростроения выдался и прошлый год, пишет mos.ru .

«В сентябре было завершено сооружение основного 25-километрового участка Троицкой линии от „ЗИЛа“ до „Коммунарки“ — всего 11 станций. Это значительно улучшило транспортное обслуживание более 1,2 миллиона москвичей. В октябре началось строительство 17-километрового южного участка этой линии до Троицка (всего шесть станций). Полным ходом идет сооружение Рублево-Архангельской линии метро, первые станции которой будут открыты уже в 2026 году», — поделился мэр.

Также стартовало строительство Бирюлевской линии метро, а также станций «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и «Достоевская» Кольцевой. Идет подготовка к началу сооружения станции «Южный порт» в Печатниках.

Намечается продление Сокольнической линии метро со строительством станций «МГСУ», «Холмогорская» (проектное название) и Филевской линии в инновационный центр «Сколково».

Всего до конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 км линий метро. Таким образом, по сравнению с 2010 годом, протяженность линий Московского метрополитена (с учетом МЦК) до 2032 года вырастет в два раза.

Ранее в интервью РБК заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что в Москве до 2030 года планируется построить 31 станцию метро.

«Принимая решение о строительстве метро в том или ином районе, мы смотрим на то, есть ли там потенциал развития или стройка жилых кварталов», - пояснял он.

Сегодня основные работы по строительству новых станций ведутся на трех линиях — на Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой.