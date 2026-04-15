Прощай, мотор: эксперт Баканов назвал главную угрозу для авто в глубокой луже

Самое опасное на подтопленной дороге для автомобиля — попадание воды в двигатель, тогда как проблемы с электроникой и трансмиссией чаще проявляются позже, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Если говорить о том, что чаще всего „убивает“ машину при таком заезде, то самый серьезный риск — это гидроудар, когда вода попадает в камеру сгорания. Следом могут быть проблемы с другими системами, но они обычно не отказывают сразу. Могут быть неполадки, если вода зальет блок управления, повлияет на работу генератора или других электроцепей — может возникнуть короткое замыкание, или потом начнется коррозия», — сказал Баканов.

Он добавил, что эти последствия чаще проявляются не сразу, а через какое-то время. Хотя бывает и сразу: например, при мойке двигателя залили генератор — он может сразу выйти из строя.

«Еще момент — сапуны в редукторах. Когда редуктор работает, возникает избыточное давление, и для его выравнивания используется сапун. Когда разогретый редуктор или полуось попадает в воду, происходит резкое охлаждение, материалы сужаются и есть риск, что через тот же сапун редуктор „хлебнет“ воды», — рассказал автоэксперт.

Он отметил, что сразу ничего критичного не происходит, но потом работа на водно-масляной эмульсии ни к чему хорошему не ведет. В этом случае просто меняется трансмиссионное масло.

«В целом от единоразового преодоления брода, скорее всего, ничего критичного не случится, но риск есть. И все равно это уже не столь страшно. Самое опасное — это гидроудар для двигателя внутреннего сгорания», — заключил специалист.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.