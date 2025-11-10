Пролетное строение моста через канал имени Москвы в Дмитрове возведут этой зимой

Как напомнила депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Роднина, строительство моста через канал имени Москвы в Дмитрове проходит по Народной программе партии. Вместе с ней ход работ проверили депутаты Мособлдумы, члены и сторонники «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Пролетное строение моста планируется возвести зимой, так как это межнавигационный период — водные пути закрыты для судоходства. Всего в проекте будет использовано 1400 тонн металлических мостовых конструкций, 260 из которых уже установлено.

«Старый Рогачевский мост будет демонтирован, а на его месте появится новое сооружение. Помимо этого, обычный переезд через железнодорожное направление Савелово заменит современный путепровод. Работы пройдут в три этапа. Уже началось обновление Ново-Рогачевской улицы и строительство моста через канал имени Москвы. Появятся удобные подъездные пути к ЖК „Дмитрослав“, ТЦ „Дмитровский“ и „Галактика“. Новую переправу сделают двухполосной в обе стороны, что вместе с путепроводом улучшит транспортную ситуацию на въезде в Дмитров», — рассказала Ирина Роднина.

Парламентарий отметила, что сейчас ведется первый этап строительства — устанавливаются подпорные стены, фундаменты опор и оснований эстакады на обоих берегах канала, устраиваются насыпи для подъездных путей. Также идет процесс монтажа коммуникаций — это около 6 км систем водоснабжения и водоотведения.

Для удобства жителей было сохранено реверсивное движение легкового транспорта по старому мосту, для этого там усилили балки мостовой конструкции.

Напомним, завершение первого этапа строительства нового моста запланировано на февраль 2027 года, после чего начнется второй — демонтаж старого арочного моста 1939 года постройки. Завершение работ по проекту запланировано на конец 2029 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.