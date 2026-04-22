Прокляли заключенные ГУЛАГа: почему трасса «Колыма» стала дорогой смерти

Местные жители уверены, что рост аварий на аномальной трассе «Колыма» связан со 100-летним проклятием. «Дорогу смерти» строили заключенные ГУЛАГа в 1930-х. Многие из них умирали на месте из-за голода и экстремального холода до -50 градусов, сообщает SHOT .

Число пострадавших на трассе Р-504 выросло на 15% в прошлом году: аварии унесли жизни 39 человек. Для региональной трассы с небольшим трафиком это большая цифра. Местные жители связывают смерти не только со сложным рельефом и плохой погодой, но и со 100-летним проклятием.

Все дело в заключенных ГУЛАГа, которые строили дорогу. Поскольку условия часто не позволяли вывезти тела, погибших хоронили прямо рядом с трассой. До сих пор ее называют «дорогой на костях». Жители уверены, что рабочие прокляли трассу на 100 лет — до 2032 года. Интересно, что с этим числом совпадает и длина дороги — 2032 км.

С этим местом связано и множество легенд. Водители рассказывают о призраке молодой женщины, которая бродит вдоль трассы. Она не реагирует на сигналы и предложения помочь. Автомобилисты пугаются, теряют контроль и попадают в ужасные аварии. Иногда очевидцы замечают худого старика. По легенде, это заключенный, который ищет своего погибшего сына. Якобы он подсаживается в машины и усыпляет водителей.

Самое большое число аварий фиксируют в аномальном участке под названием «Чертовы ворота». Здесь автомобили внезапно самостоятельно снижают скорость, а кого-то и вовсе «выталкивает» с дороги.

