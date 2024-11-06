Происшествий на ж/д в Раменском округе на прошлой неделе не было зафиксировано

По системе-112 в единую дежурную диспетчерскую службу Раменского округа в период с 28 октября по 4 ноября поступило 7631 обращений граждан. Из них в медицинскую службу — 2331, в полицию — 642, в Центр безопасности дорожного движения — 205, в ГИБДД — 31, в пожарную службу — 87 и в газовую — 233, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Относительно технологических сбоев ЖКХ обращений заявителей было 130, из них по поводу тепло-водоснабжения — 6, из-за аварийного отключения электроснабжения — 56, 5 в лифтовое хозяйство и2 из-за упавших деревьев.

На железнодорожном транспорте происшествий не было. В ДТП пострадали 7 человек, один погиб. Пожаров было 8, в них никто не пострадал. Об этом Раменскому медиацентру сообщил начальник ЕДДС Раменского городского округа Илья Юдин.

Он отметил, при чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112. Это можно сделать даже при нулевом балансе и при отсутствии сим-карты в мобильном телефоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.