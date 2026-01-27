Прогулка поневоле: автобусы высадили пассажиров из-за пробки на Калужском шоссе

сегодня в 10:48

Калужское шоссе в Москве встало в пробке на фоне снежных заносов. Пассажиры автобусов вынуждены идти пешком, сообщает «Москва с огоньком Live» .

В Сети появились кадры, как люди выходят из общественного транспорта. Они решили не ждать, когда закончится пробка, а потому пошли пешком.

В кадре запечатлена целая колонна пассажиров, которая движется рядом со вставшими в пробке автомобилями.

В Москве утром зафиксированы 9-балльные пробки на дорогах на фоне мощного снегопада. Непогода продлится до 29 января.

В Дептрансе города просят жителей не пользоваться личным авто, а пересесть на метро. Цены на такси между тем поднялись в 2-3,5 раза.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.