Прогулка поневоле: автобусы высадили пассажиров из-за пробки на Калужском шоссе
Фото - © Telegram/«Москва с огоньком Live
Калужское шоссе в Москве встало в пробке на фоне снежных заносов. Пассажиры автобусов вынуждены идти пешком, сообщает «Москва с огоньком Live».
В Сети появились кадры, как люди выходят из общественного транспорта. Они решили не ждать, когда закончится пробка, а потому пошли пешком.
В кадре запечатлена целая колонна пассажиров, которая движется рядом со вставшими в пробке автомобилями.
В Москве утром зафиксированы 9-балльные пробки на дорогах на фоне мощного снегопада. Непогода продлится до 29 января.
В Дептрансе города просят жителей не пользоваться личным авто, а пересесть на метро. Цены на такси между тем поднялись в 2-3,5 раза.
