Прогревание, снижение нагрузки: секреты быстрого запуска автомобиля в морозы

Зима — это непростое время для автомобилистов. Особенно часто трудности возникают с запуском двигателя в морозы, а виновником таких проблем чаще всего становится аккумулятор. При низких температурах химические процессы внутри батареи замедляются, что снижает ее эффективность. Это напрямую влияет на возможность запуска двигателя, сообщил РИАМО продакт-менеджер компании ENERGON (бренд DELTA) Дмитрий Николаевич.

Он напомнил, что аккумулятор является основным источником энергии для стартера, который отвечает за прокрутку двигателя при запуске. Когда температура окружающей среды падает, батарея теряет свою мощность. При минус 18 градусах емкость аккумулятора снижается почти наполовину, а это значит, что ему становится сложнее обеспечить достаточный пусковой ток для запуска двигателя. К тому же холодное моторное масло становится более вязким, что увеличивает нагрузку на стартер, а значит, и на аккумулятор. Если батарея уже изношена, вероятность того, что автомобиль не заведется, существенно возрастает.

«Перед запуском двигателя важно снизить нагрузку на аккумулятор. Для этого выключите все энергозатратные приборы, такие как фары, обогрев стекол и сидений, а также печку. Это позволит батарее сосредоточить всю энергию на стартере. Еще один полезный прием — предварительное „прогревание“ аккумулятора. Включите ближний свет фар на 15-20 секунд, чтобы активировать химические процессы внутри батареи. Это увеличит ее эффективность и обеспечит более уверенный запуск», — сказал эксперт.

По его словам, хорошим решением для зимнего времени станет использование утеплителя для аккумулятора. Это может быть специальный теплоизоляционный чехол, который предотвращает чрезмерное охлаждение батареи. Такая защита особенно актуальна для автомобилей, которые ночуют на улице. Еще один способ избежать проблем — хранить машину в теплом гараже, если это возможно.

«Если автомобиль все же не заводится, не стоит пытаться многократно прокручивать стартер подряд. Это может перегрузить аккумулятор и даже вывести его из строя. Дайте батарее отдохнуть 1-2 минуты, а затем повторите попытку. Если стартер прокручивается, но двигатель не запускается, проверьте свечи зажигания и топливную систему — возможно, проблема кроется в них. Если же аккумулятор разрядился полностью, на помощь придут переносные пусковые устройства (джамп-стартеры) или прикуривание от другого автомобиля», — добавил Николаевич.

Как уточнил эксперт, хотя зимой аккумулятор и становится особенно уязвимым, правильный уход и подготовка помогут избежать множества проблем. Регулярное обслуживание, своевременная зарядка и использование утеплителей обеспечат стабильную работу батареи, а следовательно, и автомобиля. Если водитель подготовится к холодам заранее, то утренние запуски в мороз больше не будут вызывать у него беспокойство.