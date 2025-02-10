Госавтоинспекция МУ МВД России «Балашихинское» в период с 10 по 16 февраля 2025 года проводят профилактическое мероприятие «Пешеход — Пешеходный переход», направленное на снижение количества и тяжести дорожно — транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Автоинспекторы будут выявлять водителей, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов, и пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленных местах

Водителей призывают соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, быть особенно внимательными и аккуратными на перекрестках, дворовых территориях, вблизи пешеходных переходов, детских образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.

Пешеходам следует переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В местах, где движение регулируется светофором, нужно строго руководствоваться его сигналами. Не следует выходить на проезжую часть, не убедившись, что все транспортные средства закончили проезд перекрестка. В темное время суток нужно иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Использование светоотражателей способствует значительному снижению аварийности на дорогах

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.