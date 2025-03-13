сегодня в 13:07

Профилактическое мероприятие для пешеходов провели в Балашихе

Автоинспекторы городского округа Балашиха провели акцию «Пешеходный переход» вблизи оживленных пешеходных переходов микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха. Цель акции — снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мероприятия сотрудники полиции провели профилактические беседы с юными участниками дорожного движения и их родителями, напомнили правила безопасного поведения при пересечении проезжей части и поведения во внутридворовых территориях, а также рассказали о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Все участники акции получили в подарок световозвращающие элементы и тематические памятки.

Подобные акции проходят в городском округе Балашиха регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.