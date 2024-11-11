Профилактический рейд «Тахограф» стартовал в Чехове

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В целях недопущения совершения ДТП с участием грузопассажирского транспорта по причине нарушений режима труда и отдыха водителями, а также в рамках контроля за оснащением транспортных средств тахографами, в период с 11 по 17 ноября 2024 г. на территории г. о. Чехов проводится профилактический рейд «Тахограф», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Водители грузовых автомобилей Подмосковья призывают не нарушать режим труда и отдыха.

Анализ причин и условий совершения ДТП с участием грузовых автомобилей показывает, что в каждом третьем ДТП усматривается нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей. Основной причиной сложившейся ситуации является пренебрежение нормами безопасности, как со стороны водителей, так и уполномоченных должностных лиц автотранспортных предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.