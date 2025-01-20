Профилактический рейд «Тахограф» проходит в Балашихе

Анализ причин и условий совершения данных дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей показывает, что в каждом третьем дорожно-транспортном происшествии усматривается нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей, передает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Основной причиной в сложившейся ситуации является пренебрежение нормами безопасности, как со стороны водителей, так и уполномоченных должностных лиц автотранспортных предприятий.

В целях недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий с участием грузопассажирского транспорта по причине нарушений режима труда и отдыха водителями, а также в рамках контроля за оснащением транспортных средств тахографами, в период с двадцатого января по двадцать шестое января текущего года на территории городского округа Балашиха проходит профилактический рейд «Тахограф».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.