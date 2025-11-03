Профилактические рейды мытищинской Госавтоинспекции пройдут в ноябре

В Мытищах в ноябре проведут массовые проверки водителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

На территории обслуживания отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» в ноябре будут проведены проверки:

«Нетрезвый водитель» — с 3, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября;

«Ребенок-пассажир» — 2, 5, 9, 12, 16, 26 и 30 ноября.

При проведении мероприятий инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Кроме этого, продолжается проведение профилактических мероприятий:

«Перекресток — светофор», «Опасный груз» — с 3 по 9 ноября;

«Нетрезвый водитель», «Тахограф» — с 10 по 16 ноября;

«Безопасный переход», «Автобус» — с 17 по 23 ноября;

«Пешеходный переход», «Технический осмотр» — с 24 по 30 ноября;

«Пешеход» — с 24 ноября по 2 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.