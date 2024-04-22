Проезд ветеранов и их сопровождающих в поездах МТППК будет организован упрощенным порядком

С 28 апреля по 31 мая Московско-Тверская ППК обеспечит упрощенный порядок проезда ветеранов ВОВ и их сопровождающих. Так, в указанный период для прохода через турникеты будет достаточно предъявить удостоверение ветерана ВОВ — оформление льготного билета не потребуется. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Правом на упрощенный проезд могут воспользоваться пассажиры, относящиеся к категории участников и инвалидов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Бесплатный проезд для сопровождающих распространяется только на одного человека, совершающего поездку вместе с ветераном.

Ветераны ВОВ могут всегда ездить бесплатно в обычных и скоростных пригородных поездах МТППК.

Необходимый для проезда льготный билет оформляется ветеранам в кассах вне очереди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.