Проезд по МСД останется бесплатным 70% времени суток

С 13 октября на 3 рубля (с 7 до 10 рублей за участок) будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда — 950 рублей — не изменится.

В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.

Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.

Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение 5 дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы: на сайте msd.mos.ru, через приложение «Парковки России», на «Госуслугах», в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор», а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.

МСД — самый протяженный в РФ скоростной диаметр, его длина 68 км. МСД соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей, связывает районы Москвы и области. На диаметре расположены удобные транспортные развязки, которые обеспечивают разгрузку Садового кольца, ТТК и МКАД, а также улучшают транспортную доступность 48 районов города, где проживает более 4,5 млн москвичей.