Проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту запретят с 3 ноября

С 3 ноября электромобили и гибриды авто не смогут проехать по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, сообщает оперштаб Республики Крым в Telegram-канале .

Ранее проезд по мосту запретили для грузовых машин. В оперштабе напомнили, что все указанные автомобили могут воспользоваться сухопутным маршрутом от Таганрога до Джанкоя.

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова. Его протяженность — более 18 км. Правила проезда ужесточились после подрыва в 2022 году.

Движение транспорта по мосту могут перекрывать время от времени. Так, например, это произошло 30 сентября. В такие моменты автомобилистам советуют следовать рекомендациям работников транспортной безопасности.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.