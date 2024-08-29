Проекционные пешеходные переходы появились в Лобне

Они размещены вблизи социальных объектов по адресам: ул. Ленина, 63; Авиационная улица, 1; ул. Киово, 22; Московская улица.

Переходы оборудованы проекторами с цветными фильтрами. Они дублируют разметку и создают на дороге яркий световой коридор, который помогает водителям увидеть пешеходов на плохо освещенной проезжей части. К преимуществам технологии световой демаркации относится видимость 150 метров и долговечность. Проекция не стирается, и на ней не образуются колеи.

Наличие проекции положительно влияет на безопасность дорожного движения, создавая дополнительный акцент на проезжую часть. В темное время суток, при плохой погоде и в зимний период автомобилисты и пешеходы видят четкое отображение бело-желтого пешеходного перехода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.