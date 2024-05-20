Проект реконструкции дорог в Северной промзоне обсудили в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев встретились с резидентами Северной промышленной зоны муниципалитета в формате бизнес-завтрака, чтобы повторно обсудить проект реконструкции дорожной сети в данной локации. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

«Реконструкция затронет 4 дороги общей протяженностью свыше 2 км — это проектируемые проезды 251, 253, 5208 и улица Шоссейная. Мы учли предложения бизнес-сообщества к первоначальному варианту проекта и внесли корректировки. Документ предполагает расширение автодороги для движения большегрузов, создание парковочных пространств, тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, чтобы сотрудники предприятий могли безопасно добираться до работы. Также предусмотрено устройство освещения и ливневой канализации», — сказал начальник управления архитектуры, строительства и транспорта администрации Ленинского округа Андрей Пальтов.

Реконструкция коснется более 20 крупных предприятий — складских комплексов, производств и фабрик. Финансировать работы планируется из местного бюджета и за счет средств самих предпринимателей.

«Наша задача — помогать бизнесу, чтобы вы работали быстрее, качественнее, потому что для муниципалитета это дополнительные налоговые отчисления и новые рабочие места. Если вам нужна поддержка, готовы оказывать ее совместно с правительством Московской области», — подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он также отметил, что на сегодняшний день в муниципалитете создано свыше 60 тыс. рабочих мест, из них 8 тыс. — за 2023 год. В планах на текущий год — еще 8,5 — 9 тыс. новых рабочих мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.