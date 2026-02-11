Пробки в Москве достигли 7 баллов

На данный момент средняя скорость движения в Москве составляет 22 км/ч. Более того, сейчас в столице снегопад.

Наиболее интенсивное движение отметили в центре, на МКАД, на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Ленинградском шоссе по направлению в область и на внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады.

Ранее три автомобиля пострадали в результате ДТП на эстакаде Киевского шоссе в сторону внешней стороны МКАД. Движение на месте аварии затруднено.

