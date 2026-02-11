сегодня в 18:06

ДТП с участием трех автомобилей произошло на эстакаде Киевского шоссе

Три автомобиля пострадали в результате ДТП на эстакаде Киевского шоссе в сторону внешней стороны МКАД. Движение на месте аварии затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

На месте в обстоятельствах ДТП разбираются оперативные службы. Они устанавливают причины аварии.

На данный момент информации о количестве пострадавших нет.

В районе происшествия возникла пробка. Движение затруднено на 2,2 км. Водителям порекомендовали пользоваться другими маршрутами.

Ранее в Москве неадекватный водитель устроил ДТП с пятью авто и пытался сбежать. У него не было прав на управление транспортом.

