Пробка из-за снегопада образовалась на «Верхнем Ларсе» на границе РФ и Грузии
Пробка из-за плохой погоды образовалась на КПП «Верхний Ларс» на границе РФ и Грузии. Движение в обоих направлениях там запретили, сообщает газета «Известия».
Ограничение касается всех видов автомобилей из Владикавказа в Верхний Ларс.
Очевидец рассказал, что некоторые водители не ждут, когда заработает проезд. Они разворачиваются и уезжают во Владикавказ.
При этом часть автомобилистов все же осталась в очереди. Они ждут, когда отменят ограничения.
На опубликованной записи огромная очередь из автомобилей стоит на месте. Идет снег. Некоторые водители вышли из автомобилей.
«Пока стоим, надеемся, что откроют все-таки», — прокомментировал увиденное мужчина, снявший видео.
