сегодня в 11:55

Пробка из-за снегопада образовалась на «Верхнем Ларсе» на границе РФ и Грузии

Пробка из-за плохой погоды образовалась на КПП «Верхний Ларс» на границе РФ и Грузии. Движение в обоих направлениях там запретили, сообщает газета «Известия» .

Ограничение касается всех видов автомобилей из Владикавказа в Верхний Ларс.

Очевидец рассказал, что некоторые водители не ждут, когда заработает проезд. Они разворачиваются и уезжают во Владикавказ.

При этом часть автомобилистов все же осталась в очереди. Они ждут, когда отменят ограничения.

На опубликованной записи огромная очередь из автомобилей стоит на месте. Идет снег. Некоторые водители вышли из автомобилей.

«Пока стоим, надеемся, что откроют все-таки», — прокомментировал увиденное мужчина, снявший видео.

