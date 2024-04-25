Приложение «Расписание и билеты ЦППК» стало еще удобнее для жителей Подмосковья

Пассажиры участка Узуново — Троекурово теперь могут оформлять электронные билеты в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Среднемесячный пассажиропоток на данном маршруте в 2024 году превышает 8 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Мобильное приложение позволяет приобретать билеты в удобное для пассажира время в любом месте — например, дома или по пути к станции. О трате времени на визит в кассу теперь можно забыть. Электронный билет уже активирован, при проверке проездных документов в поезде достаточно открыть его в приложении и по просьбе кассира-контролера нажать на штрих-код билета, который должен повернуться вокруг своей оси — так подтверждается его подлинность.

Станции участка находятся в трех разных регионах: Московской, Рязанской и Липецкой областях. С этим обновлением билеты в мобильном приложении смогут оформить пассажиры еще на 5 станциях в Подмосковье. С полным списком можно ознакомиться на сайте ЦППК.

Самые популярные станции участка — Узуново и Михайлов. Ежемесячно ими пользуются более 2 000 человек.

Это уже третий маршрут, который компания подключает в Рязанской области. Ранее оформление электронных билетов стало доступно на участках Рязань-2 — Ряжск-1 и Рязань-1 — Сасово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.