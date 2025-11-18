Пресненскую набережную в Москве перекрыли

сегодня в 10:34

Движение транспорта временно закрыли на Пресненской набережной в Москве, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Утром во вторник также были перекрыты съезд с Новинского бульвара на улицу Новый Арбат и участок Зубовского бульвара. Их уже открыли.

Автомобилистов попросили быть внимательными при построении маршрута в мегаполисе.

Сейчас на столичных дорогах загруженность составляет 6 баллов, скорость движения — 32 км/ч. Для поездок по Москве горожанам и гостям посоветовали использовать метро.

С утра в Москве ограничивают движение в центре. Ранее для транспорта закрыли Краснопресненскую набережную, Боровицкую площадь , Кремлевскую набережную и Тверскую улицу. Перекрыта была также улица 1905 года.

