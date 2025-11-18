сегодня в 09:52

Движение перекрыли у Кремля и на других улицах в центре Москвы

Движение транспорта временно закрыто утром во вторник на Краснопресненской набережной в Москве и других улицах у Кремля, сообщает пресс-служба Дептранса.

Объехать перекрытый участок Краснопресненской набережной автомобилисты могут через набережную Тараса Шевченко.

Нет движения на Боровицкой площади (объезд сделан через Садовое кольцо), на Кремлевской набережной (объезд через Садовое кольцо). Нельзя проехать и по Тверской улице (объезд по улице Большой Никитской).

Движение перекрыли и на улице 1905 года.

Водителей попросили быть внимательными при построении маршрута в городе.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторов в местах перекрытия на Краснопресненской набережной нет. Около Кремлевской набережной наблюдается пробка.

