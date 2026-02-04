Представители авиаотрасли из Китая и Белорусси поучаствовали в НАИС в Москве

«Мы собрали очень классный иностранный павильон, на который приходится 8% экспонентов, другие 92% — это, безусловно, отечественные компании, которые представляют ключевые решения в области импортозамещения, даже можно говорить импортоопережения», — сказал Смирнов.

Разумеется, Россия в данной сфере не может обойтись без международного партнерства, добавил он.

«На самом деле, кейс авиационной промышленности показывает, что участие иностранных поставщиков в цепочке поставок исключительно важно. И в этом году нам удалось собрать огромный китайский павильон. Это 15 лидирующих китайских кампаний, которые представляют решения для аэропортов, а также другие решения в области пассажирских перевозок. И, разумеется, это сектор дронтех — компании, которые производят литий-ионные батареи и другие компоненты, которые совершенно необходимы для дронов и БПЛА», — заявил Смирнов.

По его словам, на НАИС представлены также иранские компании, которые находятся под беспрецедентными санкциями. Они поделились с российскими коллегами опытом о том, как обслуживать воздушные суда в таких условиях. Также на салоне присутствуют белорусские фирмы, занимающиеся производством наземной техники для аэропортов: тягачей, грузовых автомобилей и т. д.

НАИС традиционно объединяет ключевых участников авиационной отрасли: представителей авиапредприятий, федеральных и региональных органов власти, научно-исследовательских институтов, разработчиков и поставщиков высокотехнологичных решений.

