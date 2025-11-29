Праворульные и гибридные машины запретили ввозить в Россию

В феврале этого года ряд испытательных лабораторий Владивостока лишили аккредитации на выдачу свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). Одна из организаций отправилась оспаривать данное решение Росаккредитации в суд. Ведомство организовало в лаборатории внеплановую проверку, в ходе нее специалисты аннулировали минимум 10 выданных СБКТС на праворульные машины и гибриды.

По результатам проверок ведомства арбитражный суд Приморского края вынес решение, что госорган прав, и ввозимые авто следует проверять на соответствие 13-го требования приложения № 8, по которому лаборатории не делали проверки. Оно касается несоответствия фар ближнего света правостороннему движению или переоборудования головного света для левостороннего движения (этого тоже делать нельзя).

В итоге праворульные машины не получат свидетельство безопасности, так как у них или левая фара светит ярче правой (запрещено) или фары переоборудованы (запрещено).

По решению суда теперь следует делать оценку выбросов, а такие действия ставят крест на гибридах: в суде Росаккредитация напомнила о необходимости их проверки спецприбором на холостом ходу. Это нельзя сделать в случаях с авто, которые работают от батарейки.

В РФ доля правого руля в автосфере составляет 8,8%, на Дальнем Востоке — 73%. За полгода 2025 года в страну ввезли свыше 100 тыс. правых рулей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.