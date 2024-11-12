Пожилым людям Подмосковья напомнили о важности соблюдения ПДД

В Минтрансе Подмосковья проанализировали ДТП с погибшими и пострадавшими пешеходами с начала ноября 2024 года. Чаще всего в аварии попадают пожилые люди, которые переходят дорогу наискосок, сообщает пресс-служба ведомства.

Участников дорожного движения призывают быть внимательными и осторожными.

Бабушкам и дедушкам при переходе дороги следует пользоваться пешеходными переходами: посмотреть по сторонам, убедиться, что все машины остановились — после этого переходить дорогу не бегом, а спокойным шагом. Обязательно использовать световозвращатели в вечернее время, чтобы быть заметнее.

Водителям следует также быть сконцентрированными во время движения — заблаговременно снижать скорость перед переходами и в местах притяжения пешеходов, а также оценивать ситуацию при выезде со двора и на парковках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.