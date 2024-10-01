Повышается утильсбор для легковых и грузовых автомобилей, спецтехники

С 1 октября повышается утильсбор для легковых, легких коммерческих и грузовых машин, а также для спецтехники.

Новые ставки будут увеличиваться каждый год в течение шести лет. Это следует из постановления правительства РФ № 1255 от 13 сентября 2024 года.

При этом повышение коснется не всех автовладельцев. Так, оно не затронет физлиц, которые ввозят машины с двигателями объемом до 3 л для личного использования. Для этой категории транспорта ставка прежняя — 3400 рублей для новых авто и 5200 рублей для легковушек от 3 лет. Данные правила не должны измениться до 2030 года.

Утильсбор для автомобилей, которые произведены в РФ, сильно ниже привезенных из-за рубежа. Для одной из самых ходовых категорий новых машин — с моторами объемом от 1 до 2 л — утильсбор теперь вырос с 306 тыс. до 556,2 тыс. рублей. Для новых легковушек, которые ввозятся в страну для перепродажи и оснащенных двигателями объемом до 1 л, сбор повысился до 150,2 тыс. рублей.

Также за машину с двигателем объемом от 2 до 3 л надо будет заплатить свыше 1,5 млн рублей вместо 844,8 тыс. А утильсбор за авто с мотором от 3 до 3,5 л увеличился с 970 тыс. почти до 2 млн рублей, а с двигателем объемом более 3,5 л — до 2 285 200 вместо 1 235 200 рублей.

Каждый год в России утильсбор будет расти, это продолжится вплоть до 2030 года. Новые правила будут затрагивать не локализованные в стране автомобильные бренды, в частности китайские, из которых полностью работает в РФ только HAVAL.

Таким образом, планируется стимулировать автопроизводителей переносить производства на территорию РФ, что должно обеспечить в стране рабочие места и приток налогов.