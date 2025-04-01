После 5 лет: эксперт рассказал, как правильно проверять колеса на авто

Эксперт Корнев: глубина протектора летних колес на авто должна быть от 4 мм

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев заявил, что в среднем эксплуатация колес на автомобиле составляет 5-8 лет, но после 4-5 года нужно каждый сезон проводить проверку колес, сообщает « Секрет фирмы» .

«По данным разных исследований, остаточная глубина протектора летних колес должна быть от 4 мм, чтобы соответствовать заявленным производителем характеристикам. В остальных случаях водителю придется учитывать этот факт в своей манере езды», — уточнил Корнев.

По его словам, измерить глубину протектора можно двумя способами: специальными приспособлениями или обычной линейкой.

Использованные шины можно попробовать продать, если протектор не стерт до конца и нет повреждений.

«Лысая» резина несет большие опасности: управляемость таким автомобилем снижается, руль перестает слушаться, водитель может потерять контроль на мокрой дороге.