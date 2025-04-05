Порывы ураганного ветра привели к перебоям с поездами в Красноярском крае

В Красноярском крае из-за ураганного ветра произошел сбой в движении поездов, отклонение от штатного расписания уже достигло 2,5 часов, сообщается в официальном новостном канале «КрасЖД сегодня» .

Плохая погода и шквалистый ветер привели к тому, что в Красноярском крае нарушилась подача электроэнергии. Из-за этого пассажирские поезда № 1 «Россия» Владивосток — Москва, № 91 Северобайкальск — Москва и № 92 Москва — Северобайкальск отстали от штатного расписания. Пассажиров предупредили, что в настоящее время составы отстают на 2,5 часа.

Железнодорожники делают все, что в их силах, чтобы устранить поломки, нанесенные стихией, и вернуть поезда в привычный график.

Пассажирам рекомендовали следить за фактическим расписанием составов в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или можно позвонить на горячую линию ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что порывы ураганного ветра, которые местами будут составлять 33 метра в секунду, сохранятся в некоторых регионах Сибири до 6 апреля. Красноярский край входит в число регионов, где будет ветрено.