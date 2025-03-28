Порядок на дорогах: в Петербурге штрафуют неаккуратных самокатчиков

В Петербурге с велосипедистов и самокатчиков взыскали более миллиона рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники ГУ ФССП по городу получили от нарушителей правил дорожного движения — водителей самокатов и велосипедов более 1,3 миллиона рублей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В 2023 году нарушителей было меньше — судебные приставы возбудили 1055 исполнительных производств указанной категории на сумму 852 тысячи рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала года специалисты возбудили 139 исполнительных производств по таким делам. Чаще всего правила нарушают жители Кировского, Приморского и Центрального районов города. Всего сейчас в работе у приставов и сотрудников правоохранительных органов находятся 990 подобных дел на общую сумму 769 тысяч рублей.

Ранее сообщалось об изменениях правил пользования электросамокатами в Москве и Подмосковье: теперь взять транспортное средство в прокат можно только после прохождения верификации через Mos ID, на пешеходных переходах планируют контролировать самокатчиков при помощи видеокамер.