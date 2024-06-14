Порядка 85 дорог капитально отремонтируют в Подмосковье

В этом году в рамках ремонтного сезона в Московской области планируется отремонтировать 84 муниципальные дороги. На дорогах заменят тип покрытия с грунтового на асфальтовое. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На участках дорог восстановят несущую способность дорожной одежды, земляного полотна, обочин, на некоторых изменят вид покрытия — с грунтового на асфальтовое, расширят проезжую часть и проведут другие виды работ.

«В 20 округах к осени дорожники проведут капитальный ремонт 84 дорог, расположенных на муниципальной сети. Их общая протяженность составит около 50 км. Сейчас работы продолжают на 24 участках в Красногорске, Егорьевске, Чехове, Зарайске, Щелкове, а на ул. Подлипки-6 в Коломне капитальный ремонт уже завершен», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках ремонтного сезона наибольший объем работ выполнят в Кашире, где капитально отремонтируют 22 дороги, Егорьевске — 11 дорог, в Ступине и Серпухове — по 9 дорог. Например, в черте г. Кашира проведут капитальный ремонт улиц Солнечной, Хлебной, Лесной, Весенней, Андреева и других участках в черте города и деревнях Ледово, Пурлово, Бурцево, Богатищево.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.