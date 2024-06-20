Порядка 700 дорожных рабочих Подмосковья ликвидируют последствия непогоды

сегодня в 16:40

В Московской области больше 200 аварийных дорожных бригад ликвидируют последствия непогоды, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Порядка 700 дорожных рабочих и 300 единиц спецтехники прямо сейчас убирают поваленные деревья, металлические и бетонные конструкции, а также устраняют подтопления», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Последствия устраняют в Лобне, Балашихе, Химках, Мытищах, Дмитрове, Истре, Красногорске, Одинцове, Наро-Фоминске и др.

Администрации округов и специалисты «Мосавтодора» мониторят дорожную обстановку и взаимодействуют с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить безопасность на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.