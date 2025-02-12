Порядка 500 участков дорог Подмосковья оборудуют знаками направления поворота

На потенциально опасных участках региональных дорог Московской области установят более 10 тыс. знаков направления поворота — шевронов. Работы проведут в 37 округах для повышения безопасности по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В этом году шевроны появятся на 485 участках дорог Подмосковья, включая крутые виражи и повороты с радиусом менее 30 м. Эти знаки информируют водителя о направлении поворота на отрезках дорог с плохой видимостью, где водителю сложно увидеть изгиб трассы. Наибольшее количество знаков появятся на автомобильной дороге «М-10 Россия — Сенеж» в Солнечногорске, где на 6 участках специалисты Мосавтодора смонтируют 408 шевронов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

Наибольший объем работ специалисты «Мосавтодора» выполнят в Дмитровском округе — на 34 участках дорог, включая участок, соединяющий деревню Новоселки с деревней Тараканово Солнечногорска. В Наро-Фоминском округе безопаснее станет на 29 участках региональной сети, 12 из них — на дороге «Любаново — Обухово», а в Волоколамском округе — на 26 участках дорог, при этом наибольшее количество шевронов (46 штук) будет установлено на крутом повороте у деревень Ченцы и Авдотьино.

В городской черте знаки обустроят на проспекте Ленина, улицах Беляевской и Машиностроителей в городе Подольске, на улицах Калинина и Горбуновской в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, на Больничном проезде и Кервском шоссе в Шатуре и в других дорогах.

Для обеспечения и повышения безопасности на дорогах Московской области в этом году планируют строительство новых тротуаров и линий наружного освещения.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.