Порядка 500 ям ликвидировали в двух округах Подмосковья за неделю

Порядка 500 дефектов покрытия устранили за неделю в двух округах — Дубне и Дмитровском, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Дмитрове ямочный ремонт провели, например, на Промышленной улице, в р. п. Деденево на улицах Заводской, Кооперативной и Советской, а также в г. Яхроме, а в Дубне — на Новом шоссе.

«В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается не только в указанных городах, но и во всех округах Подмосковья. Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая», — добавили в ведомстве.

После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси, качество выполнения ремонта оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.