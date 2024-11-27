Порядка 50 жителей Можайска поучаствовали в профилактической акции «Засветись!»

Сотрудники отдела автомобильных дорог из администрации Можайского округа провели информационную акцию «Засветись!» — они пообщались со взрослыми и детьми, рассказав о важности ношения светоотражающих элементов осенью и зимой, когда темно на улице становится намного раньше, чем летом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Польза светоотражающих наклеек в усилении видимости пешеходов для водителей — особенно плохо вечерами видно людей в темной одежде и детей из-за невысокого роста, а всего лишь один светоотражающий элемент послужит ярким обозначением для всех участников дорожного движения. Детям также могут понравиться красивые и яркие наклейки, которые одновременно послужат их безопасности.

В ходе профилактического мероприятия участники раздали наглядные листовки более чем 40 жителям Можайского округа на пешеходных переходах и железнодорожном мосту вблизи станции Можайск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.